Twee The Quintessential Quintuplets-games komen naar het Westen

Op 23 mei komen ze digitaal uit!

Afgelopen maand ging al het gerucht rond dat er twee The Quintessential Quintuplets-games naar het Westen zouden komen. Dit na aanleiding van een productpagina bij PlayStation. Zojuist is het duidelijk geworden dat het gerucht waar is. Zowel The Quintessential Quintuplets: Memories of a Quintessential Summer en The Quintessential Quintuplets: Five Memories Spent With You komen binnenkort op de Nintendo Switch uit. De releasedatum is zelfs al zeer snel. Op 23 mei 2024 komen beide games digitaal al uit. Dat is dus over een week al! Daarnaast zullen ze digitaal in een Double Pack verkocht worden. Er is nog niet bekend over een fysieke release.

Beide games zijn romantische visual novels. Dat houdt in dat het net een interactief boek is. Al met al lezen, lezen en nog meer lezen. De twee delen zijn niet de enige games uit The Quintessential Quintuplets-franchise. Of andere delen ook in het Engels uitgebracht gaan worden is vooralsnog onduidelijk.

Ben jij blij met dit nieuws? Laat het ons weten in de reacties.