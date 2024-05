Bandai Namco toont openingsvideo One Piece Odyssey

Luffy en zijn Straw Hat Pirates worden in stijl aan je voorgesteld.

One Piece Odyssey stapt weer even in de schijnwerpers. Afgelopen maand werd de releasedatum van de Switch-versie aangekondigd, en nu deelt Bandai Namco de openingsvideo van de game. Je bekijkt hem hieronder:

Hoewel de iconische Straw Hat Pirates eigenlijk geen introductie meer behoeven, worden ze in deze opening toch weer even in stijl aan ons voorgesteld. De enige Straw Hat die ontbreekt, is Jimbei, maar dat komt omdat de ontwikkeling van de game is begonnen voor de voormalige Warlord zich bij de bemanning voegde. In de video zien we iedereen aan boord van de Thousand Sunny, precies zoals het hoort te zijn. Luffy en zijn nakama staan aan het begin van een nieuw avontuur, en deze video geeft ons alvast een eerste glimps van het scenario.

Aan het einde wordt bovendien een tipje van de sluier opgelicht over de Deluxe Edition. We wisten al dat er een extra verhaallijn bij zit – Reunion of Memories – maar er was nog weinig bekend over de extra outfits. Als afsluiter van de video zien we dat de outfits van Water 7 en een ’traveling set’ erbij zitten, beide van vóór de time skip. De outfit van Sogeking mag natuurlijk ook niet ontbreken.

Bekende gezichten, een nieuw verhaal

Anders dan eerdere One Piece-titels, zoals de Pirate Warriors-reeks, is Odyssey een turn-based RPG. Een primeur voor de langlopende manga. Na schipbreuk te hebben geleden op een mysterieus eiland raakt de groep hun krachten kwijt. Terwijl jij speelt als de verschillende bemanningsleden, probeer je die krachten terug te krijgen, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. In dit originele verhaal van Eiichiro Oda keren de Straw Hats terug naar recreaties van iconische locaties als Arabasta, Water 7, Marineford en Dressrosa. Hier zien we dus ook bekende personages weer terug, zoals Law, Crocodile en Doflamingo.

De game zal vanaf eind juli op de Nintendo Switch te spelen zijn. Ga jij ‘m in huis halen? We horen het graag van je in de comments!