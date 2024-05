Launchtrailer Braid: Anniversary Edition verschenen

Een verhaal over een prinses, een monster, de tijd en wellicht nog wat anders.

Braid: Anniversary Edition verscheen eerder deze week eindelijk op de Nintendo Switch. Dat heeft best een tijd geduurd: de Anniversary Edition werd voor het eerst aangekondigd in 2020. Maar na vier jaar kunnen we eindelijk met deze klassieker aan de slag. Het is voor het eerst dat de puzzel platformer op een Nintendo console verschijnt, dus om dat te vieren is er ook een launchtrailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

Braid Anniversary Edition is de remake van een inmiddels klassieke puzzel adventure game uit 2008. In de game volg je Tim, wie een prinses probeert te redden van een monster. Hij gebruikt hiervoor de raadselachtige kracht van de tijd, waarmee hij de tijd kan terugspoelen, pauzeren en zelfs achterstevoren kan laten lopen. De game onthuld daarnaast beetje bij beetje het verhaal waardoor je meer te weten komt over Tim en zijn motivaties. Deze Anniversary Edition bevat nieuwe graphics en muziek, nieuwe levels en zo’n 12 uur aan commentaar van de ontwikkelaars