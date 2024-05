Psychologische horror game Terminal 81 komt eind mei naar de Switch

In deze wijk is niets wat het lijkt...

Uitgever Sometimes You heeft aangekondigd Terminal 81 op consoles te gaan uitbrengen, waaronder de Switch. Deze retro psychologische horror game kwam halverwege vorig jaar uit op Steam, waar het erg positief ontvangen is. Vanaf 29 mei zullen we ook op de Switch ermee aan de slag kunnen. Om dit bekend te maken is er tevens een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Terminal 81 is een korte indie job simulation/horror game waarin je het verhaal volgt van Lorena. De game speelt zich af op een fictieve plaats in de Braziliaanse stad São Paulo. Na de economische crisis van 2008 besluit zij naar de wijk Terminal 81 te verhuizen om werk te vinden en zo haar familie te helpen. Ze vind al snel werk in een lokale supermarkt, maar komt er ook achter dat terminal 81 meer geheimen bevat dan haar lief is. Deze wijk wordt geplaagd door armoede en criminaliteit en al snel komt ze erachter dat een groep vrouwen hier kort geleden nog is ontvoerd. Na kennis gemaakt te hebben met de mensen in de buurt blijkt het helaas nogal een gevaarlijke omgeving te zijn, waarbij een mysterieuze criminele organisatie de touwtjes in handen heeft.