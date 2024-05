SEGA leaker zegt dat de ontwikkeling van Sonic x Shadow Generations is afgerond

De game bevindt zich nu in de test fase.

Sonic x Shadow Genarations werd eerder dit jaar aangekondigd tijdens een State of Play. We zijn inmiddels 3 maanden verder en nu heeft SEGA leaker Midori een update gegeven over de ontwikkeling van de game. gezegd dat de game in de QA (quality assurance) fase zit, waarin de game op bugs wordt getest en gecontroleerd. Iets dat voor een Sonic-game wel van belang is aangezien deze hier soms erg vaak voorkomen. Het marketingteam houdt zich ondertussen bezig met het promoten van dit hernieuwde Sonic-avontuur. De game moet ergens deze herfst verschijnen, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet. Als deze geruchten kloppen dan zullen wij deze binnenkort wel te horen krijgen.

It is in QA, debugging, mastering and marketing process right now.



But Sega is currently working on multiple Sonic projects right now. Frontiers was in development along with Superstars and Origins. — みどり (@MbKKssTBhz5) May 17, 2024

Sonic x Shadow Generations is een remaster van de game Sonic Generations die in 2011 verscheen voor de PlayStation 3, Xbox 360, 3DS en PC. Deze remaster voegt een geheel nieuwe Shadow campagne toe, waarin je met Shadow een geheel nieuw verhaal waarin hij het moet opnemen tegen zijn oude vijand Black Doom. In de basis game speel je ondertussen allerlei klassieke Sonic levels van voorgaande games als klassieke en moderne Sonic. De klassieke levels zijn in 2D en de moderne levels in 3D. In de game komt de gehele geschiedenis van Sonic (tot aan 2011) aanbod. Je start in Greenhill Zone, maar doorloopt ook modernere levels als City Escape uit Sonic Adventure 2 en Planet Wist uit Sonic Colors.

