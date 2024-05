Welke Super Monkey Ball kies jij?

Meer informatie over de game!

Het duurt nog even voordat Super Monkey Ball Banana Rumble uit komt, maar er wordt wel genoeg gedeeld. Er is weer meer informatie verschenen in een nieuwe trailer!

Wat kan iedere Super Monkey?

Mocht je nog nooit van deze games gehoord hebben; zie het als een soort 3D Pinball-game. Je bent een aap in een bal die zich letterlijk door allerlei bochten wringt om de finish te bereiken. Het concept klinkt misschien eenvoudig, maar de franchise was een groot succes tijdens de Nintendo GameCube-tijd. Helaas kende de Super Monkey Ball-games ook een wat slechtere periode waarin ze op zoek gingen naar de kracht van de games.

Met Super Monkey Ball Banana Rumble lijken ze terug te gaan naar de basis. De eerste indrukken zien er namelijk goed uit en grijpen flink terug op waar het allemaal om draait. Deze keer zelfs in een Battle Royale-sausje en dat kan zeker gaan werken. In de trailer die nu is verschenen komen de verschillende apen aan bod. Ieder personage heeft zijn eigen specialiteit. De één is wat zwaarder, de ander wat sneller en ga zo maar door. Voordat de game op 25 juni uitkomt, kun jij dus alvast een keuze maken.

Voor wie ga jij?