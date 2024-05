[Gerucht] Gaat ontwikkelaar Crash Bandicoot iets aankondigen?

Komt er nieuws aan over Crash Bandicoot?

In februari kondigde de ontwikkelaar Toys for Bob aan dat ze zich zouden loskoppelen van Activision en Microsoft. Nu lijkt er toch iets aan te gaan komen.

Verandering op hun website

Toys for Bob is een studio die je zou moeten kennen van Crash Bandicoot, maar ook van Spyro, Skylanders en wat recente Call of Duty-games. Ze waren onderdeel van Activision-Blizzard en fungeerde vooral als indiestudio. De reden voor de breuk destijds leek vooral te komen door de aanhoudende incidenten rondom het moederbedrijf. Er zou namelijk gepest worden op de werkvloer en er zou sprake zijn van discriminatie. Daarnaast zorgde de overname door Microsoft voor een extra versnelling van dit proces.

In februari van dit jaar was Toys for Bob een onafhankelijke studio. Helaas bleef het daar een lange tijd bij en volgde er radiostilte. Gelukkig zien we nu een teken van leven door een grote aanpassing op hun website. Er is alleen nog een logo te zien, wat lijkt op een Aku Aku (uit de Crash-games). Zou er meer aan de hand zijn? We zullen het moeten afwachten. Het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat de ontwikkelaar hun website in deze staat achter zal laten.