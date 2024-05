Dave the Diver x Godzilla DLC maar beperkte tijd beschikbaar

Deze gratis DLC is vanaf 23 mei te spelen.

In februari van dit jaar werd de Dave the Diver x Godzilla DLC aangekondigd. Na de Dredge DLC is dit de tweede crossover DLC die naar de wereld van Dave The Diver komt, waarin Dave in oog zal komen te staan met The King of Monsters. We wisten al dat de DLC in mei naar de Switch zou komen, en nu die maand langzaam op zijn eind begint te lopen hebben we nieuwe informatie over de DLC gekregen.

Allereerst is aangekondigd dat deze DLC op 23 mei verschijnt. Vanaf dan zal iedereen die Dave the Diver heeft gratis kunnen genieten van de DLC. Maar als je hem wilt spelen moet je dat wel dit jaar doen. De DLC is namelijk maar een beperkt tijd beschikbaar: tot en met 23 november. Waarom er een tijdslimiet op de DLC zit is niet bekend gemaakt.

Verder is er ook iets bekend gemaakt over het verhaal. Voor wie de game nog niet kent: Dave the Diver is een rogue-lite adventure RPG. In de game speel je Dave, een duiker die overdag vissen vangt en ’s avonds een sushi restaurant runt. Klinkt simpel, maar al maak je kennis met een heleboel excentrieke snuiters, waardoor je in de gekste avonturen terecht komt. In deze DLC draait het allemaal om de wereld van Godzilla. Tijdens één van zijn duiken komt Dave Godzilla tegen, die gewond is en zijn hulp nodig heeft. Een andere Kaiju zit namelijk achter hem aan: Ebirah, Horror of the Deep. Aangezien Dave’s harpoen niet zoveel tegen dit enorme monster kan beginnen ruilt hij zijn gebruikelijke uitrusting in voor een kleine duikboot. Weet jij aan de enorme klauwen van Ebirah te ontsnappen? En aan wiens kant staat Godzilla eigenlijk echt?