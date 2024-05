Heroes Dutch Comic Con komt eraan

Wat is voor jou een reden om naar een conventie te gaan?

Zit jij al klaar voor alle leuke conventies waar jij naartoe kan deze zomerperiode? Heroes Dutch Comic Con brengt in ieder geval veel leuke gasten naar de conventie.

Harry Potter-acteurs en meer

Nog iets meer dan een maand en dan kunnen we weer genieten van al het moois uit de film, gaming en comics-wereld. Deze zomereditie is extra bijzonder, want de organisatie viert hun 10-jarig bestaan. Daarom begint het feestelijke weekend een dag eerder, op vrijdag. Tijdens deze avond kun je eerder sommige vloeren op en is het aantal kaarten die verkocht worden gelimiteerd. Een rustigere Comic Con dus.

Naast deze bijzondere avond is er tijdens het verdere weekend natuurlijk genoeg te beleven. Zo is er een gebied volledig ingericht om te kunnen gamen. Denk aan speciale gasten die vertellen over de ontwikkeling van hun games, zijn er diverse toernooien en is er meestal een heel tof retro-gebied. Sinds november vorig jaar kunnen Nintendo Switch-gamers ook genieten van de grote openwereld Harry Potter-game, Hogwarts Legacy. Daar zal tijdens Comic Con zeker aandacht voor zijn, maar dan wel in de vorm van de aanwezigheid van verschillende acteurs uit de films.

De afgelopen tijd kwamen we al te weten dat bijvoorbeeld Fred en George (James en Oliver Phelps) en Barto Krenck Junior (David Tennant) naar Heroes Dutch Comic Con komen. Nu is ook aangekondigd dat Victor Kruml (Stanislav Yanevski) zijn opwachting zal maken.

Welke evenementen zou jij graag willen bezoeken deze zomerperiode? Staat Gamescom op dat wensenlijstje of misschien wel AnimeCon? Laat het ons weten!