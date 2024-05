Launchtrailer Lorelei and the Laser Eyes

Weet jij het mysterie te ontrafelen?

Lorelei and the Laser Eyes kwam eerder deze week naar de Nintendo Switch. Om dit feestelijke feit te vieren hebben Annapurna en Simogo een launchtrailer online gezet. Hierin krijg je nog even een goed beeld van deze mysterieuze puzzel ervaring. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Lorelei and the Laser Eyes volg je het verhaal van Lorelei, die door een excentriekeling wordt uitgenodigd mee te doen aan een project ergens in een oud hotel in Midden-Europa. Ze neemt de uitnodiging aan, maar bevind zichzelf al snel in een vreemd spel vol illusies, die telkens gevaarlijker worden. Loop met haar mee in dit non-linaire puzzel verhaal, en ontcijfer de enigma van Lorelei and the Laser Eyes.