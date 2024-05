Sony: “Miyamoto heeft een duidelijke visie voor de Zelda-film”

In een interview met Deadline heeft Sony-producent Tom Rothman verteld hoe het is om met Shigeru Miyamoto samen te werken. De Zelda-bedenker werkt nauw samen met de producenten van de film. En hij is onder de indruk van Miyamoto zijn kennis (dankjewel Nintendo Life):

Because the movie is being developed and made in the closest possible collaboration with [Nintendo video game designer] Shigeru Miyamoto. He’s a true genius in that world, and it’s really his strong vision that is motivating it. He created it and understands it thoroughly. You only [have] to look at the results of Super Mario Brothers to see.

Via Nintendo Life