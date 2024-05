Toby Fox deelt nieuwe informatie over de ontwikkeling van Deltarune Chapter 4

"De ontwikkeling gaat beter dan ooit."

De ontwikkelaar van Undertale en Deltarune Toby Fox heeft een nieuwsbrief gepost. Het gaat over de nieuwsbrief spring 2024. In deze brief staat een update over hoe de ontwikkeling van Chapter 4 gaat.

In het nieuws staat dat het beter dan ooit gaat. Ook staat er dat hij meer mensen heeft aangenomen. Zo zegt Toby Fox: “De ontwikkeling van Chapter 4 gaat beter dan ooit.” Wij zijn op schema voor de deadline en de nieuwe werknemers maken al een groot verschil door het verbeteren van de atmosfeer en het gevoel van Chapter 4.” Er is nog veel te doen voordat Chapter 4 af is. Zo moeten ze nog een paar cutscènes oppoetsen, nog 10 overworld maps maken, gimmicks maken waarvan één het meest ingewikkeld is van alle Chapters en nog de flow van de battles improviseren voor de boss battles.

Toby Fox hoopt dat het team bezig zal zijn aan Chapter 5 als de volgende nieuwsbrief wordt gepost. Een releasedatum kan nog niet bekendgemaakt worden. Maar het zal nog best een poosje duren voordat die komt.

