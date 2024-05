Food Devils komt naar de Switch én Switch 2!

Run een post-apocalyptisch restaurant en zet duivels voor je aan het werk.

Op crowdfundplatform Kickstarter zijn de meest uiteenlopende projecten te sponsoren. Daarom is het niet verrassend dat ook veel beginnende gamestudio’s dit platform gebruiken. Het is een laagdrempelige manier om financiering voor je spel te bemachtigen. Hoewel sponsors geen garantie hebben dat het project daadwerkelijk uit zal komen, zijn er wel degelijk succesverhalen. Denk bijvoorbeeld aan spellen als Shovel Knight en Yooka-Laylee. Recentelijk heeft ook strategy RPG Food Devils diens financieringsdoel behaald. En het Italiaanse Studio Daimon is van plan deze ook naar de Switch en Switch 2 te brengen!

Food Devils is een combinatie van een turn-based strategy RPG, een roguelike en een basebuilder. Je speelt als een chef in een post-apocalyptische wereld waar mensen zijn afgestraft voor het uitbuiten van de natuur. Maar gelukkig weet jij je prima te redden met de vreemde en schaarse ingrediënten die over zijn. Run je eigen restaurant en serveer bijzondere gerechten om avonturiers te lokken. Deze avonturiers kun je vervolgens op avontuur sturen met één van de duivels die wel interesse hebben in jouw missie. En in jouzelf, want romantiek ligt ook in de kaarten!

Studio Daimon streeft ernaar de game in oktober 2025 uit te geven, maar het is nog maar de vraag of we dan ook de Switch 2-versie kunnen verwachten. Onderstaande trailer geeft een beeld van wat deze smakelijke game te bieden zal hebben. Als je iets wilt bijdragen, heb je nog veertien dagen om de Kickstarter te steunen. Maar let op: aan het sponsoren van Kickstarters zijn altijd risico’s verbonden. Word jij enthousiast van deze game? Laat het ons weten in de comments!