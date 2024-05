[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 21

Elke week zetten we de releases voor je op een rijtje!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 mei 2024

Paper Mario: The Thousand Year Door is een remake van de gelijknamige titel die oorspronkelijk in 2001 uitkwam voor de GameCube. Het spel werd toen met veel lof ontvangen door zowel Mario-fans als turn-based RPG fanaten, waarbij veel beweren dat het de beste Paper Mario game is die ooit is gemaakt. Goed nieuws dus voor iedereen die de game nog niet gespeeld heeft, want nu is hij er ook op de Switch! In de game ga je samen met Mario en zijn vrienden op pad om de legendarische schat achter de oeroude Millenniumpoort te ontdekken. Echter zal dit niet gemakkelijk gaan, want verschillende vijanden, waaronder Bowser, willen de juweelsterren natuurlijk ook in handen krijgen. Ondanks dat belooft het wederom een hilarisch avontuur te worden, waar je vele kleurrijke personages zult tegenkomen. Benieuwd of het wat voor jouw is? Hier kun je alvast onze preview lezen.

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

Prijs in de Nintendo eShop: €38,99 – 23 mei 2024

Als de naam Wizardry je bekend voorkomt is dat niet zo heel vreemd. Wizardry is namelijk een serie role-playing games welke zeer veel invloed hebben gehad op vroegere RPG’s zoals bijvoorbeeld Final Fantasy en Dragon Quest. Het was het de eerste RPG met een party mechaniek, waarbij je meerdere personages creëerde om op pad te gaan. Het eerste deel: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, krijgt nu een volledige 3D remake. Ook nu creëer je dus je eigen groep avonturiers, waarmee je een labyrint induikt om een amulet terug te halen. Het speelt verder als een dungeon crawler, waarbij je groepen vijanden bevecht, vallen ontwijkt en je voorbereid om met de eindbaas te vechten. De game heeft zijn best gedaan om de authenticiteit van het origineel te behouden, maar met nieuwe graphics, party managment, spellcasting en combat.

Hauntii

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 23 mei 2024

In Hauntii speel jij titelpersonage Hauntii, een naïeve maar dappere geest op zoek naar antwoorden. Een mysterieus ras van wezens genaamd de Eternians begeleiden verloren geesten naar een vreemd uitziende centrale toren. Het lijkt erop dat de zielen hier stijgen naar een hoger niveau, maar niemand weet of dat echt zo is. De Eternians zien er verder uit als engelen maar niemand weet wie ze daadwerkelijk zijn of waar ze vandaan komen. Jij zult je spookachtige krachten moeten gebruiken om zowel de inwoners als voorwerpen over te nemen om oplossingen te zoeken voor je problemen. Ontrafel het geheim van de eeuwigheid en bepaal je eigen avontuur in dit prachtig getekende avontuur. Wij mochten deze game al eens eerder proberen; lees hier wat we ervan vonden.

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 mei:

20 mei: Beast Watch: Meat & Mayhem

20 mei: Loving Life

21 mei: One More Gate: A Wakfu Legend Complete Edition

22 mei: Doug’s Nightmare

22 mei: 50 Pinch Barrage

22 mei: Sunland Town

23 mei: The Quintessential Quintuplets – Memories of a Quintessential Summer

23 mei: Eternal Threads

23 mei: The Quintessential Quintuplets – Five Memories Spent with You

23 mei: Evidence Destroyer

23 mei: Crazy Stunt Driver: Extreme Racing Simulator

23 mei: C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield

23 mei: Blade Jumper

23 mei: Soul link

23 mei: Duck Detective: The Secret Salami

23 mei: Pine Hearts

23 mei: Ultra Foodmess 2

23 mei: Paper Dash – Invasion of Greed

23 mei: Slide Puzzle

23 mei: The Quintessential Quintuplets Double Pack

23 mei: Swipe Right or Left Geography Binary Quiz

23 mei: Chocolate Factory Tycoon

23 mei: EGGCONSOLE SHIN MAOU Golvellius MSx2

23 mei: Brain Puzzles Bundle 12 in 1

24 mei: Necro Bouncer

24 mei: The Glass Staircase

24 mei: Scarlet Tower

24 mei: TP Bullet

24 mei: Tip Top Table Tenis

24 mei: Highlandry Overwashed – Play with your Friends!

24 mei: After Midnight

24 mei: Claws & Feathers 3

24 mei: Coffee Simulator Tycoon

24 mei: Helicopter – Battle Arena Simulator

24 mei: Restaurant Tycoon Simulator

25 mei: Baking Time – Complete Edition

25 mei: Ninja Shadow Quest

25 mei: I am Titan

26 mei: Airplane Delivery Simulator 2024

26 mei: Dish Puzzle

