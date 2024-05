Taito Milestones 3 komt deze winter uit

De trailer toont alvast 7 games.

Fans van klassieke games kunnen weer in hun handen wrijven. Taito heeft namelijk aangekondigd dat Taito Milestones 3 deze winter uit moet komen voor Nintendo Switch. Zij doen de aankondiging met een trailer op Youtube waar ze alvast 7 games tonen die op de collectie zullen staan (via Nintendo Life).

De 7 classics in kwestie zijn Bubble Bobble, Rainbows Islands; The Story of Bubble Bobble 2, Rastan Saga, Cadash, Champion Wrestler, Runark en Thunder Fox. Maar Taito heeft ook al bekend gemaakt deze zomer meer games aan te kondigen.

Zitten jouw favoriete Taito-games hiertussen? Vooral Bubble Bobble is een wereldberoemde classic die je absoluut gespeeld moet hebben. En hoewel we nog niet exact weten hoeveel games er uiteindelijk op de collectie komen, hebben deel 1 en deel 2 beiden 10 games. Grote kans dat we deze zomer dus nog een aankondiging van 3 games kunnen verwachten.