Meiji Tokyo Renka: Full Moon heeft een releasedatum

Op 3 oktober 2024 is het zover!

In april werd onthuld dat Meiji Tokyo Renka: Full Moon een wereldwijde release zou krijgen op de Nintendo Switch en pc. Een releasedatum was echter nog niet bekend. Daar is zojuist verandering in gekomen. Op X is aangekondigd dat de game op 3 oktober 2024 zal verschijnen. Het bericht, helaas wel volledig in het Japans, kan je hieronder bekijken.

In deze game speel je de Japanse middelbare scholier Ayazuki Mei. Als zij op een avond de zelfbenoemde illusionist Charlie ontmoet, blijken zijn vaardigheden allesbehalve denkbeeldig. Hij reist namelijk terug in de tijd met haar! Naar de Meiji-periode om exact te zijn, het tijdperk van 1868 tot 1912 waar de gelijknamige keizer Meiji aan de macht was. In deze nieuwe (oude) omgeving ontmoet Mei verschillende bekende historische figuren die ze probeert te helpen door een pas ontwaakt, bovennatuurlijk talent in te zetten. Wil Mei straks nog wel terugreizen naar haar eigen tijd, of was vroeger alles echt beter?