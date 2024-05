[Preview] Monster Hunter Stories – Monsties verzamelen

Ontdek in onze preview wat wij er tot nu toe van vinden.

In 2017 verscheen Monster Hunter Stories op de Nintendo 3DS in Europa. Niet veel later kwam de game zelfs op mobiele apparaten uit. Met een vervolg in 2021, die ook op de Nintendo Switch verscheen, is het nu tijd voor een remaster van het eerste deel. Op 14 juni 2024 zal Monster Hunter Stories op Nintendo’s hybride console uitkomen. Dat maakt dat dan beide delen uit de Monster Hunter Stories-franchise speelbaar zullen zijn op hetzelfde apparaat. Wij hebben inmiddels als een stuk van de game kunnen spelen. Lees in deze preview onze ervaringen.

Niet moeders mooiste

Om maar gelijk met het grootste minpunt te beginnen, de game oogt duidelijk verouderd op visueel vlak. Van origine is Monster Hunter Stories een 3DS-game en dat is te zien. Normaal gesproken vind ik de graphics amper belangrijk. Echter hier viel het me onmiddellijk op. De gebieden met monsters ogen kaal en missen detaillering. Een andere reden waarom het zo enorm opviel is omdat er in het begin een cutscene is met graphics die tien keer zo goed zijn. Het contrast is immens.

Tijdens het spelen liep ik ook meerdere keren tegen monsters aan. Of nou ja, dat was de bedoeling. Als je een monster van achteren benadert, dan krijg je een gratis eerste beurt. Hoewel dat leuk klinkt, zou het wel fijn zijn als de game registreert dat je een monster raakt of zelfs in een monster staat. Een extra rondje of doorlopen loste het dan weer op. Daarnaast hebben sommige beesten van die eentonige animaties. Zo horen bepaalde herten voor je weg te rennen, maar dan kozen ze de richting van een afgrond. Een afgrond waar ze niet in kunnen, waardoor ze tegen een onzichtbare muur bleven rennen. Hopelijk gaat dat nog opgelost worden met een update.

Aanvallen!

Nu we de mindere dingen gehad hebben, is het tijd om het te hebben over de gameplay. In grote gebieden lopen monsters vrij rond. Door tegen ze aan te rennen trigger je een gevecht. In tegenstelling tot Pokémon kan je de monsters niet vangen, alleen verslaan. Over het krijgen van monsters straks meer. De gevechten gaan via een steen-papier-schaar-principe. Zo heb je de aanvallen Power, Technical en Speed. Power wint van Technical, Technical van Speed en Speed van Power.

Dat principe heb je nodig om de Head-to-Head-gevechten te winnen. Je hebt geen invloed op welke keuze jouw Monstie maakt, maar alleen over jouw eigen personage. Regelmatig zal je een rood lijntje tussen jou en de tegenstander zien. Soms zelfs meer als je tegen meerdere vijanden tegelijk vecht die het op jouw personage hebben voorzien. Dan weet je dat er een Head-to-Head-gevecht aan zit te komen en moet je gokken met welke aanval je kan winnen. Zeker in de gevechten weet je vaak wel welk type aanval dat monster gebruikt. Dat leer je gaandeweg door meer te vechten tegen ze. De uitdaging komt pas bij baasgevechten.

Waar ik in het begin die simpele gevechten nog leuk vond om te doen, veranderde dat na enkele uren wel. Toen zette ik al snel de snelheid van de gevechten, wat tot 3x sneller kan, omhoog. Wat mij betreft is dat ook echt nodig, omdat die gevechten nogal hersenloos op knopjes drukken zijn en geen uitdaging bieden. En nee, ik was niet van een te hoog level waardoor het te makkelijk werd.

Meer tactiek nodig voor bazen

De bazen kostten me nogal wat moeite en daar wordt je aan het denken gezet. Naast de gewone aanvallen heb je ook skills, items en soms ook de mogelijkheid om op je Monstie te rijden. Door Head-to-Head-gevechten, als er een rood lijntje tussen jou en de tegenstander zit, te winnen laad je je ‘Kinship stone’ op. Dat geeft je dan de kans om op je Monstie te rijden. Daarmee kan je dan weer veel sterkere aanvallen doen.

Bovendien zal je absoluut een paar keer doodgaan. Hetzij doordat je niet oplette, hetzij doordat je jouw build niet op orde hebt. Gelukkig is doodgaan totaal niet erg. Je hebt drie levens om te gebruiken tijdens een gevecht en die deel je met jouw Monstie. Gaan jullie allebei in dezelfde beurt dood, dan is het dag twee levens. Al raak je ze allemaal kwijt, dan is er nog geen nood aan de man. Je wordt dan uit het gevecht gegooid en komt weer in de wereld terecht. Dat zorgt er wel voor dat je snel weer het opnieuw wil proberen.

Eieren stelen

Monsties verzamel je door ‘Monster Dens’ in te gaan. Daar moet je naar het ‘Egg Nest’ gaan en proberen een ei te stelen. Als angsthaas die ik ben, vond ik dat best eng de eerste keren. Zeker toen opeens een monster achter me opdook schrok ik me rot. Het kan namelijk zo zijn dat een monster het Egg Nest bewaakt. Soms alert en soms ook slapend. Het is mogelijk om ongezien het nest te bereiken en een ei de grot uit te krijgen, maar dat is niet makkelijk als een monster op de uitkijk staat. Spot een monster je, dan zal je hem moeten verslaan, want anders mag je het ei niet meenemen.

Eenmaal een ei gestolen moet het ei nog wel uitgebroed worden. Dat is met een paar klikken op de knop gebeurd en dan begint het werk. Elk Monstie begint op Lv.1. Telkens zal je nieuwe Monsties moeten trainen, wat trouwens best snel gaat. Daarbij hebben verschillende Monsties andere Field Skills waarmee je op nieuwe manieren de gebieden kan verkennen. Denk al zwemmend of via de lianen omhoogklimmend. In het gedeelte wat ik tot nu toe heb gespeeld, maakt het nog niet heel veel uit welke Monsties ik gebruikte. Hopelijk komt dat later allemaal nog.

Naast het volgen van het verhaal zijn er talloze quests om te doen. Deze zijn handig om items te bemachtigen, geld te verdienen en voor EXP. Items kan je weliswaar in quests krijgen als beloning, maar het overgrote deel vind je gewoon door gebieden te verkennen. Zo kom je overal wel iets tegen. Met die items kan je dan weer dingen craften, zoals potions. Ook krijg je door monsters te verslaan materialen die dan weer handig zijn om de uitrusting van jouw personage te upgraden.

Voorlopige conclusie

Al met al blijf je wel bezig in Monster Hunter Stories. Is het niet met het verhaal of de quests, dan is het wel weer met verkennen. Het mag dan op dit moment wat foutjes bevatten en niet de mooiste zijn, het is wel een hele vermakelijke game. Er is meer dan genoeg te doen en te verzamelen. Ik ben benieuwd of de mindere dingen nog aangepakt gaan worden voor de release en hoe de rest van de game zal zijn. Voor nu lijkt het er wel op dat je deze game voor de gameplay moet gaan spelen als je tenminste door het visuele heen kan kijken.