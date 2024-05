Sandy Shocks en Iron Thorns in Tera Rad Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

Komend weekend vindt het event plaats!

Het laatste Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet en Violet vond afgelopen weekend plaats. Zojuist is het volgende event alweer aangekondigd het gaat ditmaal niet om 7-Star Raids, maar wel om 5-Star Raids. De Pokémon die in de spotlight zullen staan zijn: Sandy Shocks en Iron Thorns. De Tera-types zullen tijdens dit event niet vast staan. Welke Tera-types ze zullen hebben, zal verschillen. Sandy Shocks zal in Scarlet voorkomen, maar Iron Thorns dan weer in Violet. Online kan je door andermans Raid te joinen meedoen aan de Raid die niet in jouw game beschikbaar is. Daarvoor heb je dan wel Nintendo Switch Online nodig. Om puur aan het event offline deel te nemen is geen abonnement nodig. Je moet dan alleen het Poké News ophalen in de game.

Het event vindt van vrijdag 24 mei om 02.00 uur tot maandag 27 mei om 01.59 uur plaats. Mocht je teamgenoten zoeken om samen de Pokémon te verslaan, neem dan een kijkje op onze Discord. Lid worden kan via deze link!

Ga jij meedoen aan dit event? Laat het ons weten in de reacties!