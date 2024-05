Team Dromen nastreven wint Splatfest in Splatoon 3

Lees hier de volledige uitslag!

Afgelopen weekend vond er een Splatfest plaats in Splatoon 3. Het thema dit keer was het einde van de wereld. De vraag waarop Splatoon-spelers moesten antwoorden was: “Wat doe je als de wereld gaat eindigen? Zelfde als altijd, dromen nastreven of de wereld redden?” Toen het Splatfest op zaterdag begon werd al duidelijk dat team Zelfde als altijd de opwarmfase had gewonnen. Maar wie de winnaar is geworden? Nou dat is team Dromen nastreven! Het was zelfs een spannende strijd tussen team Zelfde als altijd en Dromen nastreven, want ze gingen redelijk gelijk op.

De volledige uitslag

Prijsschelpen

Zelfde als altijd 35,82% 90p

Dromen nastreven 32,54% 45p

Wereld redden 31,64%

Stemmen

Zelfde als altijd 29,09% 35p

Dromen nastreven 50,25% 70p

Wereld redden 20,66%

Open

Zelfde als altijd 33,42% 60p

Dromen nastreven 33,82% 120p

Wereld redden 32,76%

Pro

Zelfde als altijd 34,38% 120p

Dromen nastreven 32,79%

Wereld redden 32,83% 60p

Driekleurengevecht

Zelfde als altijd 33,42% 90p

Dromen nastreven 34,53% 180p

Wereld redden 32,05%

Puntentotaal

Zelfde als altijd 395p

Dromen nastreven 415p

Wereld redden 60p

Aan iedereen die heeft deelgenomen aan het Splatfesf: haal je superzeeslakken op door Splatoon 3 op te starten! Voor welk team hebben jullie gestreden? Laat het ons weten in de reacties!