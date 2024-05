Content Tomb Raider I-II-III Remastered Collector’s Edition bekend

Pre-orderen kan vanaf nu!

Weet je nog dat we begin deze maand een artikel hebben geschreven over de fysieke release van Tomb Raider I-II-III Remastered? Toen was al bekend dat er zowel een standaardeditie als een speciale Collector’s Edition uit zouden komen, en dat deze laatste allerlei extra’s zou bevatten. Denk aan de soundtrack en een steelbookhoes. Er werd gezegd dat er vandaag meer bekend gemaakt zou worden, en dat is inmiddels gebeurd. Nu weten we dus wat er nou precies allemaal in die Collector’s Edition zit, en blijkbaar waren die paar items slechts het topje van de Lara Croft-ijsberg. Limited Run Games heeft alles uit de kast gehaald als het gaat om onze favoriete archeologe! Zit je klaar? Oke, komt ‘ie. Hieronder zie je alle merch die erbij zit:

We maken even een opsomming voor je. De soundtrack en steelbook hadden we al genoemd en hebben verder geen toelichting nodig. Verder zien we voor elke game een poster van 30 x 40 cm, een setje trading cards, een map book en maar liefst drie figurines met accurate in-game look (inclusief al Lara’s hoekige contouren). Eentje per game, uiteraard. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk die twee replica’s van Lara’s iconische pistolen! In de verlichte shadowbox staan die wel heel gaaf in de vitrinekast van de gemiddelde verzamelaar.

Zo veel goodies leiden helaas wel tot een aanzienlijk prijskaartje. De Collector’s Edition zal namelijk $ 199,99 gaan kosten. Je moet er dus wat voor over hebben, maar je krijgt er wel heel wat collector’s items voor terug. Wie liever een wat bescheidener bedrag uitgeeft, kan de Standard Edition overwegen. Deze bevat verder geen extra’s, maar kost dan ook maar $ 29,99. Pre-orderen van beide edities is al mogelijk, al worden de fysieke edities pas in maart volgend jaar daadwerkelijk verzonden.

Tomb Raider-fans en gameverzamelaars, wij zijn razend benieuwd of een van de fysieke versies een plekje in jullie collectie verdient! Al een mooi plekje in gedachten voor die replica’s? Laat het ons vooral weten in de comments.