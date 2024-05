Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy voor onbepaalde tijd vertraagd

De trilogie had vandaag uit moeten komen.

Fans van de Japanse Hyperdimension Neptunia-serie worden vandaag teleurgesteld wakker. Waar het vandaag de bedoeling was dat zij aan de slag konden met Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy, horen we van Gematsu dat de games nu voor onbepaalde tijd zijn vertraagd. Een reden wordt niet gegeven.

Zoals de titel al bekendmaakt; Hyperdimension Neptunia Re;Birth Trilogy is een trilogie aan remasters. De drie titels in kwestie zijn Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation en Hyperdimension Neptunia Re;Birth3: V Generation. Deze games zijn in Japan al een tijd verkrijgbaar op de PlayStation 4, maar aangezien ontwikkelaar Idea Factory geen plannen heeft om die games naar het westen te brengen, waren alle ogen op de Switch-versie gericht.

We hopen op een bericht van Idea Factory met de reden waarom de vertraging plaatsvindt. Of nog belangrijker: wat de nieuwe releasedatum wordt. Misschien kunnen ze wat hulp vragen aan een andere bekende port-studio die vanmorgen in het nieuws is gekomen.

Ben jij teleurgesteld in deze vertraging? Huil even uit in de comments.