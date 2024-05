Nintendo koopt Shiver Entertainment

Het mag op dit moment geen geheim meer zijn: als je onderdeel bent van de Embracer Group is er een grote kans dat je snel zonder werk zit. Nou, het ziet er naar uit dat de medewerkers van Shiver Entertainment weer rustig kunnen ademhalen. Nintendo heeft namelijk bekendgemaakt de studio te hebben gekocht (dankjewel Nintendo Everything).

Shiver Entertainment is een port-studio; gespecialiseerd in het porten van bestaande games naar andere platformen. Zij waren onder andere verantwoordelijk voor het porten van Mortal Kombat 1 en Hogwarts Legacy naar de Switch. En volgens Nintendo zal er weinig veranderen voor de studio:

Going forward, even after it becomes a part of the Nintendo group, Shiver’s focus will remain the same, continuing commissions that port and develop software for multiple platforms including Nintendo Switch.

Persbericht Nintendo