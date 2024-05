[Review] Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling – Van hemel tot hel

Weet Sweet and Spicy Darling het origineel te evenaren? Je leest het in onze review!

In 2021 verscheen de otome Cupid Parasite voor de Nintendo Switch in het Westen. Nu bijna drie jaar later komt de fandisc Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling uit. En dat slechts een half jaar na de Japanse release. Vanaf 28 mei 2024 kunnen otome-fans ermee aan de gang. Of de game net zo vermakelijk, leuk en geweldig is als het eerste deel? Dat lees je in onze review!

Let op! Deze game is een vervolg op Cupid Parasite. Er zitten spoilers over de vorige game in deze review. Lees niet verder als je de vorige game niet hebt gespeeld.

After Drama

Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling, in het vervolg afgekort tot S&SD, is hemels. Ik moet bekennen dat ik van de originele Cupid Parasite, ofwel CupiPara, helemaal weg was. Ik stond dan ook echt te trappelen om met de fandisc aan de slag te mogen. En nou, dat heeft me niet teleurgesteld. In een kleine 45 uur heb ik elk verhaal, elk einde en elk bonusverhaal gelezen.

Omdat S&SD een fandisc betreft, gaat het in deze game verder op CupiPara. In CupiPara waren er vijf reguliere routes en een zesde verborgen route. In S&SD gaat het verder op het goede einde van die zes routes in ‘After Drama’. Elke routes heeft minimaal drie eindes: Sweet & Spicy End, Sweet End en Spicy End. Daarnaast kunnen er nog andere eindes zijn. Afhankelijk van de keuzes die je maakt bereik je een bepaald einde. Hieronder volgt een korte bespreking van elke route. Wegens spoilers zal ik niet diep op de routes ingaan en houd ik de eindes vaag. Dit om het plezier niet te bederven. De volgorde die ik aanraad om de routes te spelen is als volgt: Gill -> Shelby -> Raul -> Ryuki -> Allan -> Peter.

Gill Lovecraft

Bij de fans viel Gill niet in de smaak. Hij was enorm bezitterig en gewoon eng. Persoonlijk had ik er zelf niet zo’n moeite mee. Daarom ging ik ook met een open blik zijn vervolgroute in. Het viel gelijk op dat de setting een stuk luchtiger was tot er weer eens wat gebeurde. Een verhaal kan natuurlijk niet zonder wat spanning. Tot het einde bleef alles oké, maar het einde zelf … Laat ik het zo zeggen dat ze hem totaal geen eer aan doen met een van de eindes, Spicy End om precies te zijn. Echt zo zonde dat ze hem niet hebben kunnen oplappen. Alsnog een vermakelijke route, maar dat ene einde is wel een smet daarop.

Shelby Snail

Ik ben een echte Shelby-fan vanaf het begin. Zijn vervolgroute liet goed zien hoe de dynamiek is tussen Lynette en Shelby. Zo worden niet alleen de vrolijke kanten getoond, maar ook dingen als ruzie en twijfelen over hun echtelijke verbinding. Dat geeft het geheel een wat realistischere uitstraling. Het meeste is me niet eens een van de goed eindes bijgebleven. Nee, het is een slecht einde dat totaal niet past in de game als je hun relatie begrijpt. De hele route hangt er al een bepaalde spanning en die wordt in die route uitgevoerd, maar let op, dat is wel haast verkrachting. Kan je daar niet tegen, dan moet je Bad Spicy End vermijden. Daarbij kreeg Shelby hetzelfde trekje als Gill in zijn Spicy End. Dat vond ik jammer, want het past niet bij hem. Desondanks mooi om te zien dat het mogelijk is in otome-games om ruzies te tonen, want meestal is het rozengeur en maneschijn. Daarbij zitten er weer best wat komische scènes in. Iets wat in CupiPara ook het geval was.

Raul Aconite

Raul is een echte mythologie-gek. Des te mooier is het dat hij met Cupid zelf samen is. Ik ben in mijn leven veel gekkigheid tegengekomen in visual novels, maar deze route spant wel de kroon. Het is zo absurd dat je het niet eens serieus kan nemen. Van bizarre stunts tot een bizarre allergie. Veel woorden ga ik er niet aan vuilmaken, want dit moet je echt zelf beleven. Persoonlijk vond ik het echt té over de top, waardoor het verhaal de bocht uitvloog. Het werd echt te gek en paste daarom ook niet zo lekker tussen de andere routes.

Ryuki F. Keisaiin

Als je verwacht constant in je gezicht gesprayd te worden, dan zal deze vervolgroute je tegenvallen. Ryuki is een stuk milder tegenover Lynette geworden, omdat ze tegenwoordig zelf alles beter bijhoudt. In deze route komt opnieuw de onzekerheid van Ryuki naar boven. Het blijft mooi om te zien hoe de relatie tussen Lynette en Ryuki zich ontwikkelt. Een bijrol die in deze route naar voren komt vond ik zelfs irritanter dan Ryuki. En dat zegt wat, want Ryuki was in CupiPara nogal hinderlijk met zijn hydratatie.

Allan Melville

Ik houd oprecht van Allan. In CupiPara voelde je zijn pijn toen je ontdekte wat zijn geschiedenis was met Lynette en nu gaat het verder. Beide zijn ze een demoon en moeten leren leven met de voor- en nadelen. Eén nadeel is uiteindelijk zelfs een groot thema van de route en het einde is dan bitterzoet. Wat gun ik ze toch dat einde en ik weet zeker dat iedereen hiervan gaat genieten. Wat mij betreft is dit de beste route van de game. Naast de mensenwereld ontdek je ook de hel en komen er verscheidene thema’s langs. Want als je niet verouderd, dan gaan de mensen je raar aankijken. Hoe ze daarmee omgaan en hoe ze met verlies en verdriet omgaan blijft bewonderenswaardig.

Peter Flage

Na Allan viel Peter Flage’s route een beetje tegen. Zijn route in CupiPara was goed, maar in S&SD pakken ze weer hetzelfde thema. Weer Zeus en Peter die bang is om te worden als Zeus. Het is zonde dat ze weer voor hetzelfde plot zijn gegaan, want er had veel meer ingezeten. Daarbij is het Spicy End een die je wil vermijden als je niet tegen de trope van ‘beastiality’ kan. Peter is in dat einde half dier en half mens en dat is geen pretje om te zien, tenzij je daarvan houdt natuurlijk.

Een gloednieuwe LI

In S&SD is er een nieuwe LI toegevoegd. Merenice Levin komt al voor in de routes van After Drama en heeft dus ook een volledig eigen route. Naar mijn mening kan je de route als eerste spelen, maar is de voldoening groter als je hem pas na After Drama speelt. Het is juist mooi om alvast wat hints te krijgen in die andere routes en zo te speculeren waar het over zou gaan. Laat ik alvast verklappen dat Merenice de toekomst kan zien als hij door een donut naar iemand kijkt. Ja, serieus een donut … Ik wist dat CupiPara gestoord was, maar in S&SD doen ze er nog een schepje bovenop. In de rest van zijn route gaat het van gek naar gekker. Al is het gelukkig nog niet zo gek als de route van Raul. Al met al kon ik hem wel ontzettend waarderen. Hij is lief en worstelt met zijn gave. Echter vind ik hem niet per se tussen de andere Parasites passen. Hij is daarvoor te afwijkend.

Net als in CupiPara is deze game visueel een bonk kleur. De menu’s zijn nog net zo verwarrend en doen pijn aan je ogen als je niet tegen die felheid kan. Ik kan er zelf gelukkig van genieten, want het is heerlijk om deze vrolijkheid in het zonnetje buiten te spelen. Je wordt er gelijk vrolijk van. En mochten de kleuren je niet helpen, dan doet de muziek dat wel. Die is heerlijk opzwepend en alleen daarvoor wil je al doorspelen.

Conclusie

Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling is een goede fandisc. Het grootste nadeel is hoe de makers bepaalde tropes/fetisjen in de game hebben verwerkt. Vooral in de Spicy Ends gaan ze los en dat is niet voor iedereen acceptabel. Over het algemeen gezien biedt deze game je wat je zou verwachten na de gebeurtenissen in CupiPara. Wees je er alleen voor aankoop van bewust dat het nogal ‘spicy’ is en er vele seksuele handelingen worden geïnsinueerd. Kortom een aanrader voor wie Cupid Parasite geweldig vond en niet kan wachten om meer te weten te komen over hun levens.

+ Goede hoeveelheid content voor een fandisc

+ Ontdekken hoe het nu met ze gaat

+ Een nieuwe LI

+ Audiovisueel weer top – Thema’s die niet voor iedereen zijn zoals verkrachting en ‘beastiality’

– Route van Peter Flage voelde als een herhaling qua plot

– Route van Raul vliegt nogal uit de bocht, omdat het krankzinnig is



.

DN-score: 8,2