[Special] Het Marufukuro Hotel (Nintendo Hotel) in Japan is een belevenis

Wat veel mensen niet weten is dat het oude kantoor van Nintendo te bezoeken is, het is namelijk nu een hotel. Maar hoe is het hotel?

Hoewel Nintendo natuurlijk pas de afgelopen 40 à 50 jaar echt bekend werd buiten Europa, heeft het bedrijf een geschiedenis die teruggaat tot 1889. Toen Nintendo net begon met het maken van videogames was het onder leiding van Hiroshi Yamauchi. Net als nu zat het hoofdkantoor toendertijd in Kyoto, alleen was het een stukje kleiner. Hoewel het echte originele gebouw er niet meer is door een grote verbouwing en uitbreiding in 1933, is dat vernieuwde gebouw nog steeds staande.

Dit gebouw is ondertussen niet meer in gebruik door het bedrijf, maar is een luxe all-inclusive hotel geworden. Het hotel heet het Marufukuro Hotel en ligt goed gelegen in Kyoto. Het is er één die goed inspeelt op de geschiedenis van het gebouw. In mijn tijd in Japan heb ik hier één nacht doorgebracht en hoewel het flink prijzig is, was het een bijzondere belevenis.

Het Marufukuro Hotel bestaat uit vier verschillende gebouwen, met in totaal maar 18 verschillende kamers. Het kantoorgebouw, het gebouw waar de Yamauchi-familie leefde, het magazijn en een nieuw bijgebouwd gebouw. In de drie originele gebouwen zie je nog veel van de originele elementen van Nintendo. Zo hebben ze nog kistjes met het originele logo en naam (Marufuku). Ook zit het originele naambordje nog naast de voordeur.

Enorme luxe

Hoewel het hotel barst van de luxe. Met onbeperkt drinken, snacks en één van de meest luxe kamers die ik ooit heb gehad heeft het nog steeds gedeeltelijk een retro gevoel. Dit onder andere door het gebruik van echte sleutels in plaats van keycards, maar ook het design van de meubels en de sfeer.

Zelfs de goedkoopste kamer was ruim genoeg om een klein appartementje te zijn. Met een ruime badkamer, een kingsize bed, een minibar (ook inbegrepen in de prijs) en een grote smart-tv. Voor het geval dat je wat miste kon je ook nog extra’s aanvragen. Zoals meer snacks, drank of zelfs een dock voor een Switch.

Mocht je wel interesse hebben om hier langer te zitten, dan zijn er bovendien nog mogelijkheden voor avondeten wat wordt bereid door een bekende chef, of als je op tijd bent zijn er massage mogelijkheden in de speciaal ingerichte healing room.

Bibliotheek gevuld met nostalgie

Waar het hotel echt schijnt, is de verdieping met de bibliotheek en bar. Dit gedeelte van het hotel kan alleen bereikt worden door een code in te vullen. Eenmaal achter de vergrendelde deur kun je als gast zelf gebruik maken van een whiskybar waar je zelf drankjes kunt maken, op het balkon zitten en de bibliotheek bezoeken.

De bibliotheek is meer een soort lounge waar gasten van het hotel lekker kunnen ontspannen in een goede sfeer, maar met redelijk wat referenties naar Nintendo. Zo heeft de bibliotheek meerdere boeken gerelateerd aan Nintendo. Zo is er een boekentrilogie over de Mother-franchise (Earthbound). Of een geschiedenisboek over Mario en zelfs één over de tijd van Nintendo voor videogames. Naast zulke boeken zijn er twee schermen. Eén met de traditionele Hanafuda-kaarten en één waar je 3D-modellen kunt bekijken van voorwerpen uit de geschiedenis van Nintendo.

Naast dit soort boeken, was alles in het thema van Nintendo. Van een N64-logo plantenpot tot een tot een stenen Pokémon-kaart van Mew. Maar ook een replica van de Nintendo Light Telephone, een Famicom model en verschillende consoles zoals de GameCube.

Speciale merchandise

Het hotel heeft voor gasten bovendien nog wat speciaals. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om verschillende producten te kopen. Van de klassieke Hanafuda kaarten waar alles mee begon tot een metalen sleutelhanger replica van het bord aan de buitenkant van het gebouw. Het is wel prijzig, zo was de sleutelhanger omgerekend net wat meer dan 20 euro. Het is echter wel een erg leuk aandenken aan je verblijf en ook van hoge kwaliteit. De sleutelhangers worden ook in het hotel gebruikt, hoe ze er uit zien, zie je in de foto hieronder.

Tot slot

Dit hotel was het enige hotel waar ik niet alleen maar kwam om te slapen, maar echt daadwerkelijk van check-in tot check-out heb doorgebracht. Het is namelijk een bijzondere belevenis, zeker als een Nintendo-fan. Vooral om in een gebouw te zijn waar de eerste producten zijn gemaakt van het Nintendo die we nu allemaal kennen en van houden. Wanneer je meer dagen hier besteed zou ik zeker niet hele dagen hier rondhangen. Kyoto heeft namelijk veel moois te bieden

Al met al is het dus een geweldig hotel, zelfs voor de niet fans. Echter, mijn advies is wel om met iemand hier heen te gaan. De prijzen waren toen ik boekte namelijk gelijk voor één en twee personen.