Suika Game krijgt online multiplayer

Dus pluk er snel de vruchten van!

Suika Game. Zo’n kleine, eenvoudige game, maar hij blijft maar opduiken in het nieuws vanwege nieuwe content. Dit keer is het de beurt aan online multiplayer! Eerder dit jaar werd er al lokale multiplayer geïntroduceerd, en werd de online variant al wel aangekondigd. Een releasedatum bleef tot dusver echter uit, maar nu is die dan toch bekendgemaakt: vanaf 23 mei neem je het online tegen je vrienden op in fruitstapel-battles. Dat is gewoon overmorgen al!

Om van deze nieuwe modus gebruik te kunnen maken, dien je wel voor een paar euro de Suika Game Multi-Player Mode Expansion Pack aan te schaffen. Dan profiteer je ook meteen van diverse (lokale) multiplayer-modi:

Original: je speelt de game op de ‘gewone’ manier. Wie het langst overblijft, heeft gewonnen.

Time Limit: potjes duren slechts 5 minuten, en degene met de meeste punten is de winnaar. Bovendien kun je niet te lang wachten voor je je perziken laat vallen, want dat gebeurt al snel vanzelf.

Attack: in deze modus zet je de aanval in om te winnen. Om de 5 pogingen gooi je een ‘zinkende’ vrucht in de bak van je tegenstander. Hoe groter de vrucht, hoe groter de ravage!

Heb je de game nog niet gekocht? Dan kun je ook meteen de bundel kopen met de originele game + DLC. Vergeet trouwens niet dat je voor online multiplayer een Nintendo Switch Online-abonnement nodig hebt.

