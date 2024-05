Picross S Namco Legendary Edition verschijnt eind deze maand op de Nintendo Switch

Maak je klaar voor een nieuwe dosis aan picross-puzzels!

Als je van puzzelgames houdt, heb je ongetwijfeld wel eens gehoord van de Picross S-spellen. Vannacht is er door Jupiter het allernieuwste deel in de serie aangekondigd, welke best bijzonder is. Deze titel zit uiteraard weer vol picross-puzzels, maar ditmaal hebben de plaatjes allemaal te maken met de spellen van Bandai Namco Entertainment. Zo kun je denken aan de populaire game Pac-Man, maar ook Xevious, Warplane en The Quest of Ki. Op donderdag 30 mei verschijnt Picross S Namco Legendary Edition voor een bedrag van €10,99 op de Nintendo Switch.

Zoals je van de Picross S-serie gewend bent, zijn alle puzzels verdeeld over vier verschillende modi. Zo kunnen spelers opnieuw aan de slag met normale Picross, Mega Picross, Color Picross en Clip Picross. Omdat deze titel in het teken staat van Namco, krijg je tijdens het spelen uiteraard leuke liedjes van hun spellen te horen.

Ben je benieuwd geworden naar Picross S Namco Legendary Edition? Bekijk dan onderstaande trailer.