Downward Enhanced aangekondigd voor de Switch

Verken een adembenemende wereld in deze open-world parkour game!

Uitgever Plug in Digital en ontwikkelaar Caracal Games hebben aangekondigd dat Downward Enhanced naar de Switch komt. De originele Downward komt alweer uit 2017, maar krijgt dit jaar een Enhanced Edition met nieuwe graphics en assets, geoptimaliseerde gameplay en alternatieve eindes. Om dit te vieren is de game tevens aangekondigd voor consoles, waaronder ook de Switch. Vanaf 4 juni zullen we met deze titel aan de slag kunnen. Er is ook een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

Downward is een first-person open-world parkour platform avonturen game. De game speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waar dodelijke rampen nog steeds de wereld bedreigen. Jij bent met een gevaarlijke reis bezig om een verklaring te vinden voor deze apocalyps, en om de legendarische artefacten te vinden waarmee je deze dreigingen onder controle kunt krijgen. Dit doe je door je mysterieuze krachten en parkour skills te gebruiken. Verken een open wereld terwijl je gevaarlijke en adembenemende omgevingen en eeuwenoude tempels bezoekt. Vind geheimen en nuttige voorwerpen voor je reis, maar wees op je hoede, want je bent zeker niet alleen. Deze wereld is niet meer van de mensen…