Duck Detective: The Secret Salami is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Vorige maand maakte ontwikkelaar en uitgever Happy Broccoli Games bekend dat Duck Detective: The Secret Salami naar Nintendo’s hybride console zou komen. De release stond gepland op 23 mei 2024 en dat betekent dat het puzzel-avonturenspel vanaf nu te spelen is op de Switch! De game gaat voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank, al krijg je tot 5 juni 10% korting op jouw aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 182 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Duck Detective: The Secret Salami ga je in de schoenen staan van Eugene McQuacklin. Deze eend, en tevens detective, krijgt de taak om op zoek te gaan naar antwoorden. Zoals een echte detective betaamt doe je dit door verdachten te inspecteren en te ondervragen. Verder is het volledige spel, die ongeveer drie uur duurt, ingesproken door stemacteurs. Gaat het jou lukken om deze zaak op te lossen?

Ben je benieuwd geworden naar Duck Detective: The Secret Salami? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer!