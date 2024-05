Switch-versie Airhead krijgt releasedatum

Verlies je hoofd niet!

Vier jaar geleden werd Airhead aangekondigd, een metroidvania-achtige platformer. De game stond gepland voor release in 2021, maar haalde die datum niet. Afgelopen februari verscheen de game dan alsnog, en nu is er eindelijk ook meer duidelijk over de Switch versie. Er is namelijk aangekondigd dat de game vanaf 7 juni in de Switch eShop te vinden zal zijn. Benieuwd geworden? De launch trailer van afgelopen februari kun je hieronder bekijken.

In Airhead volg je het verhaal van twee ‘wezens’, Body en Head. Na een tragisch voorval waarbij Head het hart verliest wat hem van lucht voorziet loopt hij langzaam maar zeker leeg. Dit betekent dat hij uiteindelijk zal doodgaan, maar jij hebt een kans om hem te redden! Als Body zul je op zoek moeten gaan naar lucht tanks om zijn hoofd opgeblazen te houden, terwijl je tegelijkertijd zoekt naar een manier om Head te redden. Verken een uitgebreide wereld, waarbij je vele puzzels en andere gevaren trotseert om nieuwe vaardigheden en upgrades te vinden om verder te komen.