35 minuten aan gameplaybeelden Eternal Threads verschenen

Weet jij de tijd in de juiste richting te sturen?

Eternal Threads verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. Deze puzzelgame verscheen twee jaar geleden al op de PC, maar nu is het dan eindelijk de beurt aan de Switch! En als je wilt weten of de game twee jaar na dato er nog een beetje leuk uitziet op de Switch kan youtubekanaal Handheld Players je verder helpen. Deze hebben namelijk een video online gezet met de eerste 35 minuten van deze puzzelgame. De beelden kun je hieronder bekijken.

Eternal Threads draait om een rampzalige woningbrand in Engeland waarbij zes mensen overlijden. Jij hebt de bijzondere taak om terug te gaan naar het jaar van deze ramp, 2015, om daar problemen in de tijdstroom op te lossen. Simpelweg zorgen dat de brand niet ontstaat is een no-go. In plaats daarvan is het jouw taak om ervoor te zorgen dat de zes slachtoffers deze keer de brand overleven. Door de gebeurtenissen vanaf een week voorafgaand aan de brand te beïnvloeden, verander je de levens van de zes bewoners van het huis. Maar keuzes hebben consequenties, en wat je nu doet kan verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van hun levens. Lukt het jou om niet alleen hun levens te redden, maar er ook voor te zorgen dat ze allen na de brand een mooie toekomst tegemoet gaan?