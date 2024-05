Bread & Fred krijgt launchtrailer

Spring samen met je beste vriend of vriendin door frustrerend moeilijke platform levels!

Bread & Fred is een nieuwe co-op platformer van SandCastles Studio en Apogee Entertainment die vandaag is verschenen voor de Switch. Om de release te vieren heeft het YouTube-kanaal van Nintendo of America nu een launch trailer gedeeld die je hieronder kunt bekijken.

In Bread & Fred platform je samen met een vriend of vriendin door een co-op klim avontuur met de titulaire penguins Bread & Fred. Samen moet je obstakels zien te overwinnen Dit doe je door op het juiste moment tegen wanden te springen om aan vast te houden en terwijl de andere penguin aan je bungelt. Je moet daarom perfect synchroon springen en je jumps goed op elkaar afstemmen om de obstakels te kunnen overbruggen. Ga jij deze uitdaging aan? Laat het weten in de reacties!