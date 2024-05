Grapple Dogs: Cosmic Canines is hét vervolg op Grapple Dog

Schiet en spring!

Op 15 augustus komt er een tweede game van Grapple Dog uit. De game heet Grapple Dogs: Cosmic Canines. Ditmaal Dogs, want centraal in de game staan de twee honden Pablo en Luna. Luna is een nieuw personage die gebruik maakt van wapens. Grapple Dogs staat bekend om de GBA-achtige stijl.

In de game reis je door verschillende werelden in de kosmos. De werelden zijn ieder uniek. Zo zitten ze vol met boss battles, geheime plekken en collectibles. De game zelf is een fast-paced shooter en platformer die gebruik maakt van bijzondere abilities. Er is bijvoorbeeld een ability die ervoor zorgt dat je op magnetische panelen kan klimmen. En er is een ability die ervoor zorgt dat je kan fire-dashen. Ook zitten er bonuslevels en time trials in de game.

Zou jij deze game willen spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier alvast de trailer!