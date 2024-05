Mega-Big Run aangekondigd voor Splatoon 3

Kun jij alle Salmonsters verslaan?

Nintendo heeft vandaag op het platform X aangekondigd dat er vanaf 8 tot 10 juni weer een Big Run plaatsvindt in Splatoon 3. Maar het is niet een normale Big Run. Dit keer is het een Mega-Big Run!

In Big Run moet je, net als in Salmon Run, salmonieten bestrijden met je team. Big Run speelt zich af op levels uit de Grondoorlog-modus. Ook is het mogelijk om een boss salmoniet tegen te komen. Maar pas op! In het evenement van Mega-Big Run kun je niet één boss tegen komen maar alle tegelijkertijd! Ook is er in de Mega-Big Run niet één level waar je op speelt, maar verschillende levels. En er is een nieuw wapen van Beer & Co waarmee je de salmonieten kan bestrijden. Zoals altijd is er weer een speciale beloning die je kan verdienen.

Kun jij alle boss salmonieten verslaan? Laat het weten in de reacties. En bekijk hier nog de post van Nintendo zelf.