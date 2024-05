Warhammer 40K Boltgun krijgt DLC

Met nieuwe levels, wapens en een Horde Mode.

Heb jij jezelf helemaal verloren in de boomershooter Warhammer 40K Boltgun en verlang je naar meer? Dan hebben we goed nieuws! Focus Interactive heeft via een kleurrijke trailer nieuwe DLC aangekondigd voor de game (dankjewel Nintendo Life!). Bekijk de trailer hier:

De DLC heet Forges of Corruption en bevat nieuwe wapens, nieuwe vijanden om die wapens op te gebruiken en een compleet nieuwe Horde Mode. Hoewel die laatste functie los staat van de Forges of Corruption en deze gratis wordt toegevoegd voor iedereen die de game al heeft.

Ben jij een beginner en wil je deze game een kans geven, dan hebben we nog meer goed nieuws. Focus zal de game inclusief DLC ook uit gaan brengen onder de naam Warhammer 40K Boltgun: Forges of Corruption Edition.

Maar dan een kleine teleurstelling: de DLC komt voor de pc en andere consoles uit op 18 juni, maar we weten nog niet wanneer de Switch-versie uit moet komen. Focus noemt hiervoor een ‘latere datum’, dus het ziet ernaar uit dat Nintendo-fans van de Warhammer-franchise iets langer moeten wachten.