DAVE THE DIVER-update in een releasetrailer

Benieuwd naar de trailer voor de Godzilla DLC?

We wisten al even dat DAVE THE DIVER met gratis DLC zou komen. Het gaat om een samenwerking met Godzilla. Benieuwd?

Veel nieuwigheden

De update belooft veel nieuwe content naar DAVE THE DIVER te brengen. De mix met Godzilla ziet er in de aankondigingstrailer ook geslaagd uit. Er zullen nieuwe missies zijn, compleet in een hele nieuwe verhaallijn. Daar horen uiteraard ook toffe eindbaasgevechten bij.

In de game verken je overdag de oceaan, vang je vis en zou het normaal gesproken verder een relaxte beleving moeten zijn. In de avond gaat de gevangen vis meteen in de monden van hongerige klanten. Je runt namelijk ook nog een sushirestaurant. Met deze Godzilla-update is het niet zeker of de oceaan nog steeds zo relaxt is.