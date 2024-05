Hookah Haze verschijnt 11 juli in de eShop

VA-11 Hall-A in een hookah lounge?

Hookah Haze is een visual novel, een soort interactief leesboek, met een serieuze insteek. De hoofdpersoon, Toru Sumiki, wordt namelijk gediagnosticeerd met een terminale ziekte. Toru verliest alle hoop maar zijn dokter moedigt hem aan nog van het leven te genieten nu het nog kan. Sommige mensen zouden misschien extra tijd met familie en vrienden doorbrengen of hun bucket list afwerken. Toru niet: hij neemt een nieuwe baan. In een hookah lounge welteverstaan. Vanuit gezondheidsperspectief wellicht geen fantastisch idee, maar een unieke setting is het wel!

In een hookah lounge wordt met een waterpijp gearomatiseerde tabak gerookt door bezoekers. Door je eigen mixen te maken en deze te promoten op social media, kun je verschillende bezoekers aantrekken. Vrouwelijke bezoekers om precies te zijn, want tijdens zijn werk ontmoet Toru drie bijzondere dames. En hoe beter hij ze leert kennen, hoe meer Toru zich realiseert dat ze ondanks hun vrolijke voorkomen allemaal hun eigen problemen en onzekerheden hebben. Lukt het Toru om hun vertrouwen te winnen?

Onderstaande trailer geeft een indruk van de stijl en gameplay. Fans van visual novel VA-11 Hall-A zal deze opzet niet vreemd voorkomen. Ondanks de Japanse tekst kan deze game vanaf 11 juli ook in het Engels worden gespeeld. Spreekt jou deze game aan? Laat het ons weten in de comments.