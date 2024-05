Maak je eigen Paper Mario vliegtuig!

Een perfecte reden om buiten te spelen deze zonnige dagen.

De langverwachte Switch-remake van Paper Mario: The Thousand-Year Door is al enkele dagen uit (lees onze review hier!). Ter ere van deze gelegenheid besloot Nintendo een bijzondere samenwerking aan te gaan. Want met het papierthema van de game is John “The Paper Airplane Guy” Collins natuurlijk wel een perfecte match! Deze man had maar liefst tien jaar een wereldrecord als de maker van het papieren vliegtuigje dat het verste werd gegooid. En met deze tutorial kan jij, geheel in stijl, ook een poging doen.

Op de Amerikaanse versie van de Nintendo-website vind je een downloadbaar model voor het Paper Mario-vliegtuig. En in onderstaande video legt John Collins je precies uit hoe je hem moet vouwen. Heb jij een poging gedaan? Deel het vooral met ons in de Daily Nintendo-Discord, we zijn benieuwd naar jullie creaties en prestaties. Succes!