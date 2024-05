Pine Hearts gameplay gedeeld

Bekijk hier het eerste uur van deze emotionele puzzelgame

De indie game Pine Hearts is afgelopen donderdag verschenen voor de Nintendo Switch. Het YouTube kanaal Nindie Spotlight heeft dit nu gevierd door het eerste uur van de game te delen op YouTube. Hierdoor krijg je als speler al een goede indruk van wat je allemaal van het spel kan verwachten. Bekijk de beelden hieronder.

Pine Hearts is een open wereld puzzel game waarin je speelt met Tyke, die in zijn wandelschoenen de paden en rivieren van zijn gezellige kleurrijke wereld verkent. Tijdens jouw reis door het park vind jij allerlei handige tools die jouw helpen om je Hillwalking journal te vullen. In de wereld van Pine Hearts wordt er een emotioneel verhaal vertelt over liefde, herinneringen, familie en het leven. De game vertelt met tederheid en zorg een verhaal over het verlies van een familielid. Dit verhaal ontrafelt zich door middel van allerlei herinneringen van vele zomers geleden die je als Tyke herontdekt in het park. Ben jij van plan om met deze kleurrijke en emotionele puzzelgame aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!