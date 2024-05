[Gerucht] Nintendo blijft games maken voor huidige Switch

Welke games zou jij nog graag willen zien?

Tot aan de release van de Nintendo Switch, zullen er steeds meer geruchten opduiken. Zo ook over de status van de huidige Switch als de Switch 2 uitgebracht wordt en over mogelijke re-releases.

Twee grote re-releases voor de huidige Switch

PH Brazil is een bekende als het gaat om Nintendo-geruchten. Zo slingerde hij ook al eerder de wereld in dat de Switch 2 later uitgebracht zou worden, namelijk aan het begin van 2025. In een nieuwe video deelt hij nu ook geruchten over games. Er zouden twee grote re-releases in de maak zijn die nog uit zullen komen op de huidige Nintendo Switch. Dit zijn eigenlijk twee geruchten in één.

Laten we bij de games beginnen. De eerste game is een eerdere titel die is uitgekomen op de Nintendo GameCube. Welke zou dat zijn volgens jullie? Zou het bijvoorbeeld The Legend of Zelda: The Windwaker kunnen zijn? Of toch Kid Icarus? Daarnaast zou er nog een Nintendo 3DS-game als re-release in de planning staan.

Daarnaast wijdt PH Brazil nog verder uit over het tweede deel van zijn zin; de games zullen verschijnen op de huidige Nintendo Switch. Hij is ervan overtuigd dat Nintendo de console zal blijven supporten, ook na de release van de Switch 2. In de video beschrijft hij het als de overgang tussen de PlayStation 4 en de PlayStation 5. Er zullen steeds meer games beter werken op de nieuwe console, maar in het begin kan je dus nog kiezen of je games op de oude of op de nieuwe console wilt spelen.

Wat denk jij van al deze informatie? Zou het waar zijn? Je kunt de volledige (Spaanse) video hieronder bekijken: