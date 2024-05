[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 22

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Echoes

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 29 mei 2024

Echoes is een murder mystery visual novel welke zich afspeelt in Greenhearth, een slaperig stadje in het noodwesten van Amerika. Jij speelt detective Ricky Fox, wiens beste vriend Arthur plotseling is komen te overlijden onder verdachte omstandigheden. Dit is geen officieel onderzoek, dus je zult voorzichtig te werk moeten gaan. Verzamel aanwijzingen en bewijs, ondervraag de lokale mensen en volg een verhaal dat alle kanten op gaat terwijl je de waarheid boven water probeert te krijgen. Maar pas op. Geheimen zijn geheimen voor een reden, en als je te diep graaft weet je maar nooit wat je wakker maakt…De game is daarnaast een remake van één van de eerste visual Novels van Nova-box. Naast nieuwe graphics zul je ook van een compleet herschreven plot, nieuwe geluidseffecten en een remastered soundtrack kunnen genieten.

Umbraclaw

Prijs in de Nintendo eShop: €21,99 – 30 mei 2024

Umbraclaw is een 2D-side-scrolling actiegame. Je volgt het verhaal van huiskat Kuon, die helaas is overleden. Kuon is daardoor in de Soulplane beland en probeert terug te keren naar zijn baasje. De reis is alleen niet zo makkelijk als gehoopt. Onderweg treft de kat vele vijanden aan, maar zonder de mogelijkheid om aan te vallen is de strijd onmogelijk. Via Shadowstep zul je ongemerkt langs vijanden en bazen moeten komen. Door Shadowstep te gebruiken bouwt hij een skill energy op waarmee uiteindelijk de Fatal Blow uitgedeeld kan worden. Daarnaast kan Kuon transformeren naar een menselijke gedaante waarmee vechten een stuk makkelijker wordt. Maar ja, een kat heeft maar negen levens. Red je het om op tijd terug te zijn bij je baasje?

Xuan Yuan Sword 7

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 30 mei 2024

Xuan Yuan Sword 7 is een actie RPG met real-time gevechten met een diepgaand verhaal waarvan zijn inspiratie uit de Chinese cultuur komt. In de game neem je de rol aan van Taishi Zhao, een kalme zwaardvechter die bij een tragisch lot betrokken raakt. Om zijn familie te beschermen besluit hij op reis te gaan om de waarheid te vinden. Stenen vee, eeuwenoude tombes die plotseling opengaan en 10 jaar aan oorlog en hongersnood hebben het land alleen geen goed gedaan. Kan hij het lot van het land draaien of is hij gedoemd vergeten te worden?

Wat verder verschijnt in de week van 27 mei tot en met 2 juni: