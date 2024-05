Retroracer Rider’s Spirits komt naar de Switch

De Famicom-titel is binnenkort op de Nintendo-console te spelen.

Vandaag hebben Ratalaika Games, Masaya Games en Shinyuden bekendgemaakt dat er een klassieker uit 1994 naar de Switch komt: Bike Daisuki! Hashiriya Kon – Rider’s Spirits. Lange naam, dus hierna noemen we ‘m gewoon Rider’s Spirits. De release laat bovendien niet lang op zich wachten, want hij is vanaf 7 juni al te spelen! (Bedankt, Gematsu!)

Niet bekend met de game? Deze retrotitel is een racegame die oorspronkelijk alleen in Japan is uitgebracht – voor de Super Famicom. Met deze re-release zal Rider’s Spirits voor het eerst wereldwijd beschikbaar zijn. De game heeft alles wat je van een release uit de vroege jaren 90 mag verwachten. Je kiest uit acht coureurs en verschillende circuits met hun eigen unieke wegomstandigheden (denk aan ijs, modder, etc.). Voor een singleplayer-ervaring kun je het in je eentje opnemen tegen de computer, maar er is ook lokale co-op beschikbaar voor maximaal vier spelers. Net als in games als Mario Kart maak je gebruik van allerlei items om je tegenstanders dwars te zitten en die felbegeerde overwinning in de wacht te slepen. Met keuze uit verschillende gamemodi houd je de variatie er ook een beetje in.

Tot dusver is alleen een digitale release in de Nintendo eShop bevestigd. Over de prijs is nog niets bekend.