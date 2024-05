Arsene Lupin: Once A Thief verschijnt later dit jaar op de Nintendo Switch

Zit jij al klaar om de misdaden van deze dief te verkennen?

Vandaag heeft ontwikkelaar Blazing Griffin samen met uitgever Microids aangekondigd dat Arsene Lupin: Once A Thief naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Helaas laten details rondom dit puzzel-avonturenspel nog even op zich wachten. Er is namelijk alleen bekend dat de release van deze titel voor dit jaar gepland is, maar gelukkig weten we al wel om wat voor game het gaat.

In Arsene Lupin: Once A Thief volg je het verhaal van, hoe kan het ook anders, Arsene Lupin. Tijdens deze reis duik je in het vroege leven van deze dief en verken je onder andere de misdaden van deze heer. Verder biedt het spel unieke perspectieven van de welbekende verhalen ”The Arrest of Arsene Lupin” en ”Herlock Sholmes Arrives Too Late” in een prachtig jasje. Uiteraard zul je in deze game ook puzzels mogen oplossen en je vermommen tijdens de spannende criminele praktijken.

Ben je benieuwd geworden naar Arsene Lupin: Once A Thief? Neem dan een kijkje naar onderstaande trailer!