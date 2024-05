De HD-2D-heruitgave van Dragon Quest III komt naar de Nintendo Switch

Een teaser op het officiële X-account van Dragon Quest laat ons dit weten!

Als je een grote fan bent van Dragon Quest, dan weet je ongetwijfeld wel dat het vandaag Dragon Quest-dag is. Dit wil Square Enix natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en daarom komt het bedrijf wel met een heel bijzonder nieuwtje. Misschien kun jij je nog wel herinneren dat er drie jaar geleden een HD-2D-heruitgave van Dragon Quest III werd aangekondigd. Sinds die aankondiging bleef het wel heel stil, tot vandaag tenminste.

Zoals je hieronder kunt zien is er namelijk een nieuwe teaser op het officiële X-account van Dragon Quest gedeeld. Hoewel hierin geen extra gameplay of releasedatum te zien is, komen we wel iets anders te weten aan het einde van deze korte video. De HD-2D-heruitgave van Dragon Quest komt namelijk naar de Nintendo’s hybride console! We dachten tijdens de 35ste verjaardag van Dragon Quest al dat het spel naar de Switch zou komen, maar nu weten we het honderd procent zeker!