Co-op-RPG Infinity Knights: Xross aangekondigd voor de Switch

Vanaf 2025 kunnen we met z’n drieën op avontuur.

Timesea Studio heeft vandaag Infinity Knights: Xross aangekondigd voor de Switch, zo leren we van Nintendo Everything. De RPG, die zijn inspiratie haalt uit SNES-RPG’s, staat gepland voor een release in 2025.

Infinity Knights: Xross lijkt op een 16-bit-RPG, maar met een interessante twist. De game lijkt zich namelijk te focussen op de 3-speler-couch-co-up-functie waarin je dus met z’n drieën op avontuur gaat. Het zal je dan ook niet verbazen dat de ontwikkelaars vooral hun inspiratie hebben gehaald uit de Mana-serie. Het is dan ook extra leuk dat ze Hiroki Kikuta hebben weten te strikken om de muziek te maken. De componist heeft eerder namelijk aan Secret of Mana gewerkt.

Verder geven de devs aan veel inspiratie te halen uit andere RPG’s, zoals Dark Cloud en zelfs de MMORPG Final Fantasy XI. Verwacht in ieder geval veel puzzels en hack-and-slash-gameplay als de game in 2025 uit moet komen.