Insectum: Epic Battles of Bugs bevestigd voor de Switch

Een game die krioeilt van de bugs, maar dan op de goede manier.

De gemiddelde gamer vertoont menig zenuwtrekje bij het horen van het woord ‘bug’, maar in dit geval gaat het om het zespotige soort. Vandaag is Insectum: Epic Battles of Bugs aangekondigd. Indie-developer DevilishGames werkt samen met Famosa aan deze nieuwe titel, en dit najaar zal de game neerstrijken op de Nintendo Switch-console.

Insectum is een real-time stategy-game waarin jij je nesten met hand en tand verdedigt door verschillende kaarten in te zetten. Dat je insecten niet moet onderschatten, bewijzen de twaalf vervaarlijke exemplaren die jij in deze game verzamelt en inzet om je tegenstanders een kopje kleiner te maken. Met gif en elixer maak je ze steeds sterker terwijl je door de 60 levels van de Story Mode speelt. Lokale multiplayer zit er ook bij, waarbij jullie zelf bepalen hoe lang de potjes moeten duren.

De game zal € 9,99 gaan kosten en digitaal verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop. Bekijk ook alvast de eerste teasertrailer die vandaag online is gezet: