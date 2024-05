Pokémon TCG Twilight Masquerade is beschikbaar – ontdek hier de Ogerpon-kaarten

Een nieuwe kaartset is beschikbaar in de winkels. Bekijk hier zes van de kaarten.

Afgelopen vrijdag verscheen de gloednieuwe uitbreiding van Pokémon TCG. Twilight Masquerade is de nieuwste kaartenset binnen de Scarlet & Violet-serie. Deze set heeft een focus op de Pokémon van The Teal Mask-uitbreiding waaronder dus The Loyal Three en Ogerpon.

The Pokémon Company International heeft vandaag de volgende uitbreiding van de populaire Pokémon Trading Card Game (TCG) aangekondigd: Scarlet & Violet—Twilight Masquerade. Deze uitbreiding zal vanaf 24 mei 2024 bij deelnemende winkels wereldwijd verkrijgbaar zijn. Totaal zitten er 224 kaarten in de set waarvan 167 in de basisset. Van de 224 kaarten zijn de volgende speciale kaarten toegevoegd:

6 ACE SPEC Rare Trainer- en Special Energy-kaarten

7 Pokémon ex en 7 Tera Pokémon ex

21 Illustration Rare Pokémon

11 Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten

6 geëtste Hyper Rare Gold-kaarten

Hiervan zijn maar liefst vier ex-kaarten van Ogerpon. Zo is voor ieder masker één kaart gemaakt. Bovendien is er een speciale Item Trainer-kaart. Deze kaart laat je één van de Ogerpon ex wisselen met een andere Ogerpon ex uit de Discard Pile. Echter blijven alle damage counters en effecten van kracht. Daarnaast heeft deze legendarische Pokémon nog een normale kaart gekregen. Dit brengt het aantal kaarten rondom Ogerpon op zes. Deze zijn allemaal officieel onthuld en zijn hieronder te bewonderen.

Hoewel deze set nog maar net beschikbaar is, kun je alvast gaan sparen ook voor de volgende set. Shrouded Fable verschijnt begin augustus en brengt een speciale soort kaarten met zich mee. Een parallelle holografische collectie met een nieuw holografisch patroon.