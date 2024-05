Skeler Boy verschijnt later deze week op de Nintendo Switch

Maar de demoversie is nu al beschikbaar!

Binnenkort kunnen Switch-bezitters weer aan de slag met een gloednieuw puzzel-avonturenspel, genaamd Skeler Boy. De volledige game, van ontwikkelaar Maniac Boy Studio en uitgever Ratalika Games, verschijnt namelijk over een paar dagen al op vrijdag 31 mei. Mocht je niet kunnen wachten op deze titel, dan is het nu al mogelijk om aan de slag te gaan met de demoversie. Skeler Boy gaat voor een bedrag van €7,99 over de digitale toonbank en om het spel te downloaden heb je 1,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Skeler Boy zul je een duistere en spannende wereld betreden, welke vol zit met psychologische horror. Je voert in dit spel honderden gesprekken, manipuleert verschillende objecten en lost meerdere puzzels op. Bovendien ga je ook nog eens aanwijzingen ontdekken en loop je tegen talloze verrassingen aan. Verder belooft de game een nostalgische look die je terugbrengt naar de jaren 70 en de jaren 80. Durf jij deze wereld te verkennen?

Ben je benieuwd geworden naar Skeler Boy? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!