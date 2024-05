Summer Nights Splatfest aangekondigd voor Splatoon 3

Hul je in zomerse vibes tijdens Summer Nights Splatfest!

Op 1 juni start het nieuwe seizoen in Splatoon 3. Hitteseizoen 2024 gaat gepaard met een nieuw level, nieuwe wapens en zelfs de aankondiging van Mega-Big Run. Zojuist heeft Nintendo Nederland op X een Splatfest onthuld. Dit Splatfest hult Splatsville en Inkopolis in zomerse vibes. Daarom kan het niet anders dan dat dit Splatfest de naam Summer Nights Splatfest draagt. Wanneer dit Splatfest plaatsvindt, is nog onbekend. Het enige wat duidelijk is is dat het tijdens Hitteseizoen 2024 zal plaatsvinden.

De straten van Splatsville en Inkopolis worden overspoeld door zomerse vibes wanneer het Summer Nights Splatfest naar het Hitteseizoen 2024 van #Splatoon3 komt. Binnenkort meer info! pic.twitter.com/R4yXwJOFD1 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 28, 2024

Ter gelegenheid van Summer Nights Splatfest zullen er passende hoofddeksels verschijnen. Mocht het zo zijn als de voorgaande thematische Splatfests, dan zal dit via de nieuwsberichten op de Nintendo Switch gratis geclaimd kunnen worden.

Verheug je maar vast op verfrissende hoofddeksels om de Summer Nights in stijl te vieren! #Splatoon3 pic.twitter.com/Ip6Hcd356i — Nintendo Nederland (@NintendoNL) May 28, 2024

Kijk jij uit naar dit Splatfest? Laat het ons weten in de reacties!