The Legend of Zelda LEGO bestaat, Deku Tree is officieel onthuld

De geruchten zijn waar, we krijgen LEGO van The Legend of Zelda. De eerste set is nu te bestellen.

Het heeft een lange tijd geduurt, maar LEGO komt officieel met een set voor The Legend of Zelda. De Deku Tree set die al langer de ronde deed is officieel verschenen op de sites van LEGO. De set moet op 1 september verschijnen en gaat € 299,99 kosten.

Zoals eerder ook al uit leaks voorbij kwam is dit een 2-in-1 set. Je kunt met de set namelijk kiezen welke Deku Tree je wilt bouwen. Of je kiest voor die uit Ocarina of Time of die uit Breath of the Wild/Tears of the Kingdom. Hoewel er nog geen exacte afmetingen zijn onthuld, is er wel bekend geworden dat de set 2500 onderdelen bevat. Waaronder verschillende figuren van Link, Navi en een Korok.

Of dit betekent dat The Legend of Zelda ook meerdere sets gaat krijgen is niet bekend, maar wel kunnen we zien dat dit een meer volwassen set is. Zo zijn er ook geen interactieve elementen zoals met Super Mario.