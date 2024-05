Ylands: Nintendo Switch Edition aangekondigd

Minecraft + Sea of Thieves = Ylands.

Ahoy, mateys! Eind volgende maand komt er een speciale Nintendo Switch-editie van adventure game Ylands uit: Ylands: Nintendo Switch Edition. Dat heeft uitgever Bohemia Interactive aangekondigd. De game is al enige tijd beschikbaar voor pc, en zal nu de overstap naar de console gaan maken. En snel ook, trouwens, want hij is al vanaf 20 juni te spelen. We worden een game beloofd die helemaal geoptimaliseerd is voor de hardware van de Switch, met een stabiele framerate en een interface die zowel op tv als handheld even praktisch is.

Omdat Ylands dus eigenlijk al uit is, weten we al een beetje wat we kunnen verwachten. Deze schattig uitziende open-world adventure game lijkt een mix te zijn tussen games als Minecraft en Sea of Thieves, wat klinkt als een veelbelovende combinatie. Net als in Sea of Thieves heb jij het commando over je eigen schip en verken je uitgestrekte wereld, en net als in Minecraft zijn er vrijwel oneindige mogelijkheden om te craften en te bouwen, met een uitgebreide skill tree die voor meer diepgang en variatie moet zorgen.

Hetzelfde, maar toch anders

Ander dan de pc-versie, die een free-to-play titel is waar je kunt betalen om meer vooruitgang te boeken, word je gevraagd om voor deze Switch-versie eenmalig € 24,99 te betalen. Maar daarna is de game ook helemaal van jou. In-game aankopen zijn niet nodig, tenzij je voor wat cosmetische DLC wilt gaan. Waarin de versies nog meer verschillen, is het feit dat je op de Switch ook volledig offline kunt spelen. Alles wordt lokaal opgeslagen, wat voor deze serie voor het eerst is.

Ylands wordt geadverteerd als een game voor jong en oud. Ook de kleine spelers kunnen zich amuseren, zonder dat ouders zich zorgen hoeven maken over grafische content of het gevaar van een geplunderde creditcard. Bovendien is er keuze tussen een verhaalgedreven Adventure Mode en een Creative Mode (sandbox). Wil je het jezelf – of de kids – wat gemakkelijker maken, dan zijn er DLC-pakketten met gebouwen, schepen en zelfs huisdieren verkrijgbaar.

Past Ylands in jouw straatje? Denk je dat je ‘m gaat aanschaffen? Weet je wat, kijk eerst even de onderstaande trailer, en laat het ons dan weten in de comments.